Парижане вытащили на улицы лыжи и сноуборды по случаю редкого снегопада
Новости — Среда, 7 января 2026, 15:25 —
Жители французской столицы выходят на улицы со своим зимним спортивным снаряжением по случаю снегопада, который в последние годы является редкой погодой за пределами горных регионов Франции.
Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".
Журналисты сняли, как люди пришли спускаться с склонов Монмартра со своими лыжами и сноубордами, а кто-то – просто на пакетах.
⛄⛷️ Ski et luge à #Montmartre, trafic perturbé… À #Paris, les images impressionnantes de la neige qui, malgré les températures extrêmes, fait des heureux pic.twitter.com/4r1WrHKQiq– FRANCE 24 Français (@France24_fr) January 6, 2026
Также лыжники катаются прямо по улицам в центре Парижа, которые не успели расчистить от снега.
Зимняя погода третий день подряд нарушает привычную жизнь во Франции и многих странах Западной Европы. В понедельник длина пробок вокруг Парижа достигала около 900 км. В Нидерландах застрявшие на заснеженных трассах водители развлекались тем, что лепили снеговиков.
7 января парижские аэропорты отменили более 100 рейсов. Не может вылететь домой, в том числе президент Румынии Никушор Дан.