Парижане вытащили на улицы лыжи и сноуборды по случаю редкого снегопада

Новости — Среда, 7 января 2026, 15:25 — Мария Емец

Жители французской столицы выходят на улицы со своим зимним спортивным снаряжением по случаю снегопада, который в последние годы является редкой погодой за пределами горных регионов Франции.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Журналисты сняли, как люди пришли спускаться с склонов Монмартра со своими лыжами и сноубордами, а кто-то – просто на пакетах.

 

Также лыжники катаются прямо по улицам в центре Парижа, которые не успели расчистить от снега.

 

Зимняя погода третий день подряд нарушает привычную жизнь во Франции и многих странах Западной Европы. В понедельник длина пробок вокруг Парижа достигала около 900 км. В Нидерландах застрявшие на заснеженных трассах водители развлекались тем, что лепили снеговиков.

7 января парижские аэропорты отменили более 100 рейсов. Не может вылететь домой, в том числе президент Румынии Никушор Дан.

