Парижане вытащили на улицы лыжи и сноуборды по случаю редкого снегопада

Жители французской столицы выходят на улицы со своим зимним спортивным снаряжением по случаю снегопада, который в последние годы является редкой погодой за пределами горных регионов Франции.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Журналисты сняли, как люди пришли спускаться с склонов Монмартра со своими лыжами и сноубордами, а кто-то – просто на пакетах.

⛄⛷️ Ski et luge à #Montmartre, trafic perturbé… À #Paris, les images impressionnantes de la neige qui, malgré les températures extrêmes, fait des heureux pic.twitter.com/4r1WrHKQiq – FRANCE 24 Français (@France24_fr) January 6, 2026

Также лыжники катаются прямо по улицам в центре Парижа, которые не успели расчистить от снега.

Зимняя погода третий день подряд нарушает привычную жизнь во Франции и многих странах Западной Европы. В понедельник длина пробок вокруг Парижа достигала около 900 км. В Нидерландах застрявшие на заснеженных трассах водители развлекались тем, что лепили снеговиков.

7 января парижские аэропорты отменили более 100 рейсов. Не может вылететь домой, в том числе президент Румынии Никушор Дан.