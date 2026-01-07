Єврокомісар з оборони закликав готуватися до зменшення військової ролі США у Європі

Єврокомісар з оборони Андрюс Кубілюс не думає, що ЄС потрібно змінювати щось у своїй оборонній політиці у зв'язку з операцією США у Венесуелі, але вважає за необхідне посилювати власну обороноздатність Європи і готуватись до зменшення ролі США у європейській безпеці.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у спілкуванні з LRT.

Кубілюса запитали, чи, на його думку, ЄС має змінювати щось у своїй оборонній політиці після блискавичної операції США у Венесуелі та захоплення її президента Ніколаса Мадуро.

"Безпосередньо у зв’язку з діями США у Венесуелі – не знаю, чи нам треба щось змінювати. Але нам потрібно посилювати наші оборонні спроможності і бути повною мірою готовими захищатися в умовах зменшеної присутності США у Європі. Я говорю про це вже тривалий час. У цьому немає сумнівів і немає ніяких змін", – сказав Кубілюс.

"Ми маємо думати не лише про те, що я називаю "матеріальною оборонною готовністю" – яке озброєння нам треба і скільки грошей потрібно в це інвестувати, а й про інституційну оборонну готовність: як має здійснюватися управління, як посилювати європейську частину НАТО, як ми маємо створити власні спроможності для управління великими військовими спроможностями. Це важливі речі, і все це ставатиме тільки важливішим", – додав він.

Також Кубілюс сказав, що не вірить у сценарій силового захоплення Гренландії США, але погодився з прем’єркою Данії, що це стало б кінцем НАТО.

