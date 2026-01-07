Еврокомиссар по обороне призвал готовиться к уменьшению военной роли США в Европе

Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс не думает, что ЕС нужно менять что-то в своей оборонной политике в связи с операцией США в Венесуэле, но считает необходимым усиливать собственную обороноспособность Европы и готовиться к уменьшению роли США в европейской безопасности.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в общении с LRT.

Кубилюса спросили, должен ли, по его мнению, ЕС менять что-то в своей оборонной политике после молниеносной операции США в Венесуэле и захвата ее президента Николаса Мадуро.

"Непосредственно в связи с действиями США в Венесуэле – не знаю, надо ли нам что-то менять. Но нам нужно усиливать наши оборонительные способности и быть в полной мере готовыми защищаться в условиях уменьшенного присутствия США в Европе. Я говорю об этом уже длительное время. В этом нет сомнений и нет никаких изменений", – сказал Кубилюс.

"Мы должны думать не только о том, что я называю "материальной оборонной готовностью" – какое вооружение нам надо и сколько денег нужно в это инвестировать, но и об институциональной оборонной готовности: как должно осуществляться управление, как усиливать европейскую часть НАТО, как мы должны создать собственные способности для управления большими военными возможностями. Это важные вещи, и все это будет становиться только важнее", – добавил он.

Также Кубилюс сказал, что не верит в сценарий силового захвата Гренландии США, но согласился с премьером Дании, что это стало бы концом НАТО.

