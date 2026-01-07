Президент Румунії врешті вилетів з Парижа, де застряг з вечора понеділка через негоду

Літак з президентом Румунії Нікушором Даном нещодавно вилетів з Парижа після багатогодинної затримки через складні погодні умови.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Військово-транспортний літак Spartan, яким Дан прилетів на зустріч "коаліції рішучих" у Парижі 6 січня, нещодавно вилетів у зворотну дорогу – після того, як служби розчистили злітну смугу після сильного снігопаду.

Дан мав вилетіти додому ще ввечері у вівторок, але виліт відклали і ввечері, і вранці – спершу через туман у Бухаресті, а потім – через сильний сніг у Парижі. Останні сім годин румунська делегація провела вже в аеропорту неподалік літака, оскільки сприятливі умови для відправлення очікувались раніше, ніж це зрештою сталося.

Врешті виліт відбувся приблизно о 16:30 за київським часом.

7 січня паризькі аеропорти скасували понад 100 рейсів через сніг.

Зимова погода третій день поспіль порушує звичне життя у Франції та багатьох країнах Західної Європи. Водночас мешканці Парижа скористались рідкісною нагодою і витягли свої лижі та сноуборди для катання серед міста.