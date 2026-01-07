Президент Румынии наконец вылетел из Парижа, где застрял с вечера понедельника из-за непогоды

Самолет с президентом Румынии Никушором Даном недавно вылетел из Парижа после многочасовой задержки из-за сложных погодных условий.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

Военно-транспортный самолет Spartan, которым Дан прилетел на встречу "коалиции решительных" в Париже 6 января, недавно вылетел в обратный путь – после того как службы расчистили взлетную полосу после сильного снегопада.

Дан должен был вылететь обратно еще вечером во вторник, но вылет отложили и вечером, и утром – сначала из-за тумана в Бухаресте, а затем – из-за сильного снега в Париже. Последние семь часов румынская делегация провела уже в аэропорту неподалеку от самолета, поскольку благоприятные условия для отправления ожидались раньше, чем это в итоге произошло.

В конце концов вылет состоялся примерно в 16:30 по киевскому времени.

7 января парижские аэропорты отменили более 100 рейсов из-за снега.

Зимняя погода третий день подряд нарушает привычную жизнь во Франции и многих странах Западной Европы. В то же время жители Парижа воспользовались редкой возможностью и вытащили свои лыжи и сноуборды для катания среди города.