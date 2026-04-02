Трамп обіцяє швидку перемогу, Молдова йде з СНД, Болгарію атакує пропаганда РФ: новини дня

Трамп каже, що йому не потрібна Ормузька протока та закликав інші країни взяти ініціативу для її розблокування. Макрон вважає нереалістичним розблокування протоки військовою силою.

Посол США при НАТО заявив, що союзники повинні визначитись, чи підтримують вони Сполучені Штати, та підкріпити свою позицію не словами, а діями. Міністр оборони Естонії не розуміє, якої саме підтримки в Ірані від них прагнуть Сполучені Штати.

У Німеччині ціни на дизель б’ють рекорди, а уряд Чехії оголосив заходи боротьби зі зростанням цін на пальне.

Орбан закликає негайно зняти санкції з російської енергетики, а Сійярто вкотре звинуватив Україну в зазіханні на суверенітет Угорщини.

Все важливе і цікаве за четвер, 2 квітня – в дайджесті "Європейської правди".

Трамп обіцяє швидку перемогу

У своєму зверненні до нації американський президент оголосив, що США наближаються до завершення військової операції в Ірані та завдаватимуть "сильних ударів" по країні протягом наступних двох-трьох тижнів.

Крім того, він заявив, що США не потрібна Ормузька протока та закликав інші країни взяти ініціативу для її розблокування.

Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що розблокування Ормузької протоки шляхом військової операції – "нереалістична" ідея.

А ще Дональд Трамп виступив із суперечливими заявами щодо НАТО, заявивши, що йому не потрібна допомога від союзників у операціях проти Ірану і водночас звинувачуючи їх у бездіяльності.

США і союзники

Посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що союзники повинні визначитись, чи підтримують вони Сполучені Штати, та підкріпити свою позицію не словами, а діями.

За його словами, Дональд Трамп проводить переоцінку не тільки членства країни в Альянсі, а і підтримки європейських зусиль в Україні.

Президент США під час спілкування з журналістами у Білому домі заявив, що Вашингтону не слід було "лізти" у війну в Україні та безкоштовно передавати їй військове озброєння.

Генсек НАТО Марк Рютте їде до Вашингтона на тлі погроз Трампа вийти з НАТО.

У Конгресі Сполучених Штатів та Пентагоні заявили про відсутність обговорень виходу США з НАТО, а в самому Альянсі вважають погрози глави Білого дому розірвати стосунки з блоком блефом.

Провідні сенатори США від обох партій виступили за збереження членства в НАТО.

"Єдиний випадок, коли НАТО вступив у війну, був у відповідь на напад на США. Війська НАТО воювали і гинули в Афганістані та Іраку пліч-о-пліч з американськими силами. Сполучені Штати не повинні легковажно ставитися до цієї жертви – ані до готовності наших союзників принести її знову", – наголосили сенатори.

Макрон заявив, що президент США Дональд Трамп послаблює НАТО, публічно критикуючи Альянс і сіючи сумніви щодо відданості Вашингтона трансатлантичному партнерству.

До речі, Австрія (не є членом НАТО) відхилила запити США на військові польоти в рамках операцій в Ірані.

"Не знаємо, чого вимагає Трамп"

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що союзники по НАТО не розуміють, якої саме підтримки в Ірані від них прагнуть Сполучені Штати.

Він запевнив, що Естонія готова допомогти США із забезпеченням судноплавства Ормузькою протокою, але не впевнена, чого саме адміністрація президента Дональда Трампа насправді хоче від своїх союзників по НАТО.

Певкур зазначив, що Трамп спочатку закликав НАТО приєднатися до дій США на Близькому Сході, потім заявив, що "нам не потрібні союзники", а потім сказав, що країни Альянсу повинні зробити це самостійно.

"Отже, лише за три дні у вас є три різні напрямки", – звернув увагу міністр.

А міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна впевнений, що Європа потребує гарантій безпеки від України, враховуючи її унікальний досвід ведення війни.

Тим часом Фінляндія встановлює додаткові РЛС на південному сході через "заблукалі" БпЛА, а Швеція закупить системи захисту від дронів на понад 700 млн євро.

Наслідки війни проти Ірану

Опитування соціологічної компанії Elabe свідчить, що майже 90% французів стурбовані війною на Близькому Сході – через ціни й безпеку.

Міністерка закордонних справ Великої Британії Іветт Купер вважає, що завдяки блокуванню Ормузької протоки – Іран зумів взяти світову економіку в заручники.

У Німеччині ціни на дизель б’ють рекорди.

Уряд Чехії оголосив заходи боротьби зі зростанням цін на пальне.

Передвиборча Угорщина

Між Будапештом і Брюсселем спалахнув новий конфлікт за 10 днів до парламентських виборів.

Угорський уряд стверджує, що Європейська комісія вимагає від Будапешта скасування захищених цін на пальне, але прем’єр Віктор Орбан заявив, що не буде підпорядковуватись вимогам.

"Я повідомляю голові Єврокомісії, що Угорщина збереже систему захищених цін на пальне. А захищені ціни й надалі будуть доступні лише для угорських сімей, угорських підприємств та угорських фермерів. Європа й надалі залишається союзом націй, а не імперією, керованою з Брюсселя", – сказав Орбан.

Він також закликає негайно зняти санкції з російської енергетики.

Ну а міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вкотре звинуватив Україну в зазіханні на суверенітет Угорщини.

Тим часом українське МЗС запустило "угорське радіо", щоб не коментувати кожну заяву Орбана і команди.

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий опублікував посилання на радіострім, на якому 24/7 крутять універсальний коментар України на антиукраїнські заяви топпосадовців Угорщини.

Повідомлення ідентичного змісту повторюється англійською та угорською.

Нагадаємо, вже 12 квітня в Угорщині відбудуться парламентські вибори, за підсумками яких керівна партія "Фідес" чинного прем’єра Віктора Орбана ризикує втратити владу.

Молдова йде з СНД

Прем'єр Вірменії вважає повернення країни до ОДКБ нереалістичним, а парламент Молдови ухвалив рішення про денонсацію Угоди про створення Співдружності незалежних держав (СНД), відповідного протоколу та статуту організації.

Роспропаганда атакує Болгарію

За даними Politico, Болгарія звернулася ЄС з проханням про допомогу у запобіганні російському втручанню у парламентські вибори, що відбудуться в країні цього місяця.

Латвійська розвідка назвала імена семи викритих агентів РФ і Білорусі, а німецькі митники вилучили активи компаній, які експортували до РФ підсанкційні товари.

Решта новин

Переможець норвезької олімпіади з математики задонатив усю свою премію Україні.

Опитування показало рекордне невдоволення коаліційним урядом Німеччини.

Грецький Крит накрила потужна пилова буря.

Знайдено золотий шолом з колекції румунських артефактів, вкрадених з музею в Нідерландах.

У ЄС розповіли, хто стояв за нещодавньою кібератакою на Єврокомісію.