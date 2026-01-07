США будут контролировать продажу нефти Венесуэлы, а средства пойдут "на благо народа"

Администрация президента США Дональда Трампа планирует контролировать продажи нефти из Венесуэлы и направлять полученные средства на восстановление экономики страны.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", заявил министр энергетики США Крис Райт, его слова приводит Bloomberg.

Райт отметил, что если США будут контролировать поток нефти и денежные поступления от ее продажи, то будут иметь значительный рычаг влияния.

"Нам нужны этот рычаг и контроль над продажами нефти, чтобы стимулировать изменения, которые должны произойти в Венесуэле", – сказал Райт в среду во время конференции в Майами.

По оценке Райта, добычу сырой нефти в Венесуэле в кратко- и среднесрочной перспективе можно увеличить на несколько сотен тысяч баррелей в сутки. Правительство США планирует зачислять доходы от продаж на правительственные счета и использовать их на благо венесуэльского народа.

Президент США Дональд Трамп настаивает на том, чтобы американские нефтяные компании восстановили обветшалую нефтяную инфраструктуру Венесуэлы и возобновили добычу после устранения Соединенными Штатами бывшего президента Николаса Мадуро.

Венесуэла обладает крупнейшими в мире запасами сырой нефти, однако компании будут стремиться убедиться в наличии стабильного правительства, прежде чем инвестировать в долгосрочные проекты. Также им нужна определенная уверенность, что Вашингтон будет поддерживать их присутствие в Венесуэле даже после того, как Трамп покинет пост.

Напомним, ночью 3 января США осуществили серию ударов по Венесуэле, после чего военные США схватили Мадуро с женой и привезли их в Нью-Йорк.

По мнению премьер-министра Испании Педро Санчеса, единственной целью Вашингтона является смена правительства и "присвоение энергетических ресурсов".

