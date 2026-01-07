Военные Британии поддержали операцию США по захвату танкера под флагом РФ
Министерство обороны Великобритании заявило, что поддержало усилия США по задержанию танкера Bella 1 (Marinera) под российским флагом в Северной Атлантике в среду, в том числе с помощью самолетов Королевских ВВС.
Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил министр обороны Джон Хили, его заявление приводит BBC.
Хили отметил, что Вооруженные силы Великобритании "продемонстрировали мастерство и профессионализм, поддержав успешный перехват США судна Bella 1, которое направлялось в Россию".
Он добавил, что эта акция стала частью глобальных усилий по борьбе с нарушением санкций.
"Это судно, которое имеет позорную историю, является частью российско-иранской оси уклонения от санкций, которая подпитывает терроризм, конфликты и страдания от Ближнего Востока до Украины. Великобритания будет продолжать усиливать свои действия против деятельности "теневого флота", чтобы защитить нашу национальную безопасность, экономику и глобальную стабильность", – заявил Хили.
Как сообщило Европейское командование США 7 января, США задержали танкер Bella 1 (Marinera) под флагом России после преследования от Венесуэлы. Судно было задержано за нарушение санкций США.
Издание NYT сообщало, что российское правительство официально направило дипломатический запрос в Соединенные Штаты о прекращении преследования танкера.
В Министерстве транспорта России заявили, что Соединенные Штаты не имели права задерживать танкер Marinera.