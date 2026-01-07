Зеленський на Кіпрі обговорив з президенткою Молдови скоординований шлях в ЄС

Президент Володимир Зеленський, який перебуває з візитом на Кіпрі, зустрівся з президенткою Молдови Маєю Санду, обговоривши із нею шлях двох країн до ЄС.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Зеленський розповів у своїх соцмережах.

Президент підкреслив, що спільний шлях України і Молдови до членства у Європейському Союзі має бути скоординованим.

"Ми тісно взаємодіємо в цьому питанні, і сьогодні з президенткою Маєю Санду обговорили це питання, передусім одночасне відкриття перших переговорних кластерів", – зазначив президент.

Окрему увагу двоє лідерів приділили двосторонній співпраці у сферах торгівлі, енергетики та безпеки. Також говорили про посилення тристоронньої співпраці між Україною, Молдовою та Румунією.

7 січня Володимир Зеленський прибув на Кіпр, який починає головувати у Раді ЄС.

В рамках візиту президент провів зустріч з президентом Кіпру Нікосом Христодулідісом, з яким говорили про просування відкриття переговорних кластерів.

