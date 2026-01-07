Зеленский на Кипре обсудил с президентом Молдовы скоординированный путь в ЕС

Президент Владимир Зеленский, находящийся с визитом на Кипре, встретился с президентом Молдовы Майей Санду, обсудив с ней путь двух стран в ЕС.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Зеленский рассказал в своих соцсетях.

Президент подчеркнул, что совместный путь Украины и Молдовы к членству в Европейском Союзе должен быть скоординированным.

"Мы тесно взаимодействуем в этом вопросе, и сегодня с президентом Маей Санду обсудили этот вопрос, прежде всего одновременное открытие первых переговорных кластеров", – отметил президент.

Особое внимание два лидера уделили двустороннему сотрудничеству в сферах торговли, энергетики и безопасности. Также говорили об усилении трехстороннего сотрудничества между Украиной, Молдовой и Румынией.

7 января Владимир Зеленский прибыл на Кипр, который начинает председательствовать в Совете ЕС.

В рамках визита президент провел встречу с президентом Кипра Никосом Христодулидисом, с которым говорили о продвижении открытия переговорных кластеров.

