Зеленский на Кипре обсудил с президентом Молдовы скоординированный путь в ЕС
Президент Владимир Зеленский, находящийся с визитом на Кипре, встретился с президентом Молдовы Майей Санду, обсудив с ней путь двух стран в ЕС.
Об этом, как сообщает "Европейская правда", Зеленский рассказал в своих соцсетях.
Президент подчеркнул, что совместный путь Украины и Молдовы к членству в Европейском Союзе должен быть скоординированным.
"Мы тесно взаимодействуем в этом вопросе, и сегодня с президентом Маей Санду обсудили этот вопрос, прежде всего одновременное открытие первых переговорных кластеров", – отметил президент.
Особое внимание два лидера уделили двустороннему сотрудничеству в сферах торговли, энергетики и безопасности. Также говорили об усилении трехстороннего сотрудничества между Украиной, Молдовой и Румынией.
7 января Владимир Зеленский прибыл на Кипр, который начинает председательствовать в Совете ЕС.
В рамках визита президент провел встречу с президентом Кипра Никосом Христодулидисом, с которым говорили о продвижении открытия переговорных кластеров.
