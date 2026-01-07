Фіцо: можу уявити участь Словаччини як сусіда України в моніторингу мирної угоди

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо розкритикував зустріч "коаліції рішучих", яка відбулась напередодні в Парижі, але сказав, що може уявити участь Словаччини в моніторингу мирної угоди, якщо вона буде укладена.

Про це він заявив у відеозверненні на Facebook, передає "Європейська правда".

За його словами, якщо група країн хоче надіслати своїх солдатів на територію України, Словаччина не може їм у цьому завадити.

"Однак я ще раз наголошую, тисячу разів повторюю, що під час функціонування мого уряду жоден словацький солдат не поїде на територію України як частина багатонаціональних військових сил", – сказав Фіцо.

Водночас він може уявити участь Словаччини в моніторингу мирної угоди.

"Як прем'єр-міністр, я можу уявити участь Словаччини як сусіда України у моніторингу мирної угоди або перемир'я, якщо воюючі сторони коли-небудь домовляться про це. Тому що такі угоди не можна нав'язати. І перед планами так званої "коаліції рішучих" принципово віддаю перевагу двосторонній взаємовигідній співпраці з Україною на основі спільних переговорів урядів", – заявив він.

Метою цього, за його словами, є цивільна співпраця, енергетичні та транспортні зв'язки, допомога з електроенергією чи газом, гуманітарна допомога, наприклад, машини для розмінування.

"Я тимчасово представляю іншу думку про війну в Україні ніж Німеччина чи Велика Британія, і не вірю в їхню стратегію. Вона неправильна. Вона веде лише до подальшого кровопролиття", – заявив Фіцо.

Нагадаємо, члени "коаліції рішучих", Україна та Сполучені Штати Америки уклали спільну декларацію щодо гарантій безпеки для стабільного і тривалого миру в Україні.

Також "коаліція рішучих" вирішила створити у Парижі спеціальний координаційний центр у форматі "США – Україна – коаліція рішучих", який буде відповідати за гарантії безпеки Україні від західних союзників.

Президент Європейської ради Антоніо Кошта заявив про готовність ЄС взяти зобов'язання щодо системи політично та юридично зобов'язуючих гарантій, які будуть активовані після набрання чинності режиму припинення вогню.