Фицо: могу представить участие Словакии как соседа Украины в мониторинге мирного соглашения

Премьер Словакии Роберт Фицо раскритиковал встречу "коалиции решительных", которая состоялась накануне в Париже, но сказал, что может представить участие Словакии в мониторинге мирного соглашения, если оно будет заключено.

Об этом он заявил в видеообращении на Facebook, передает "Европейская правда".

По его словам, если группа стран хочет отправить своих солдат на территорию Украины, Словакия не может им в этом помешать.

"Однако я еще раз подчеркиваю, тысячу раз повторяю, что во время функционирования моего правительства ни один словацкий солдат не поедет на территорию Украины как часть многонациональных вооруженных сил", – сказал Фицо.

В то же время он может представить участие Словакии в мониторинге мирного соглашения.

"Как премьер-министр, я могу представить участие Словакии как соседа Украины в мониторинге мирного соглашения или перемирия, если воюющие стороны когда-нибудь договорятся об этом. Потому что такие соглашения нельзя навязать. И перед планами так называемой "коалиции решительных" я принципиально отдаю предпочтение двустороннему взаимовыгодному сотрудничеству с Украиной на основе совместных переговоров правительств", – заявил он.

Целью этого, по его словам, является гражданское сотрудничество, энергетические и транспортные связи, помощь с электроэнергией или газом, гуманитарная помощь, например, машины для разминирования.

"Я временно представляю другое мнение о войне в Украине, чем Германия или Великобритания, и не верю в их стратегию. Она неправильная. Она ведет только к дальнейшему кровопролитию", – заявил Фицо.

Напомним, члены "коалиции решительных", Украина и Соединенные Штаты Америки заключили совместную декларацию о гарантиях безопасности для стабильного и длительного мира в Украине.

Также "коалиция решительных" решила создать в Париже специальный координационный центр в формате "США – Украина – коалиция решительных", который будет отвечать за гарантии безопасности Украины от западных союзников.

Президент Европейского совета Антонио Кошта заявил о готовности ЕС взять на себя обязательства по системе политически и юридически обязывающих гарантий, которые будут активированы после вступления в силу режима прекращения огня.