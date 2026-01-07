Пісторіус: для безпеки України треба конкретні внески, а не новий Будапештський меморандум

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що необхідно продовжувати планувати військовий захист України на випадок укладення мирної угоди.

Про це він сказав в інтерв'ю dpa, передає "Європейська правда".

Міністр виступив за надійні гарантії безпеки для України.

"Для мене важливо, щоб країни, які підтримують Україну, розробили конкретні заходи для забезпечення можливого політичного завершення російської агресії в Україні", – заявив він.

Міністр зазначив, що, на відміну від Будапештського меморандуму 1994 року, зараз необхідно зосередитися на надійних і тривалих гарантіях для України.

На зустрічі так званої "коаліції рішучих" в Парижі напередодні було сформовано міжнародні миротворчі сили для забезпечення військової безпеки потенційного перемир'я в Україні. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зазначив, що Бундесвер братиме участь у цій операції – не в самій Україні, а на території НАТО поблизу кордону.

"Передумовою для цього є те, щоб Путін нарешті був серйозно налаштований на припинення вогню і припинив жорстокі вбивства", – сказав Пісторіус щодо цих планів. "Коаліція рішучих" планує заходи для забезпечення миру в такому випадку.

Пісторіус пояснив, що це передбачатиме розгортання військових сил в Україні для навчання та зміцнення українських збройних сил. "Зокрема, Франція та Велика Британія погодилися на це", – сказав він. Він додав: "Крім того, нам потрібні сили, які будуть у стані готовності в країнах НАТО на випадок поновлення російської агресії. Цей додатковий підхід посилює стримувальні та оборонні можливості проти Росії Путіна в цілому".

За словами міністра оборони, начальники штабів країн, що надають підтримку, зараз планують, як ці вимоги можуть бути реалізовані на практиці. Це включає визначення, яка країна готова надати допомогу і яким чином, а також як ці гарантії безпеки можуть бути узгоджені з існуючими планами НАТО щодо оборони території альянсу.

Нагадаємо, члени "коаліції рішучих", Україна та Сполучені Штати Америки уклали спільну декларацію щодо гарантій безпеки для стабільного і тривалого миру в Україні.

Також "коаліція рішучих" вирішила створити у Парижі спеціальний координаційний центр у форматі "США – Україна – коаліція рішучих", який буде відповідати за гарантії безпеки Україні від західних союзників.