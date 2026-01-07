Писториус: для безопасности Украины нужны конкретные вклады, а не новый Будапештский меморандум

Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что необходимо продолжать планировать военную защиту Украины на случай заключения мирного соглашения.

Об этом он сказал в интервью dpa, передает "Европейская правда".

Министр выступил за надежные гарантии безопасности для Украины.

"Для меня важно, чтобы страны, которые поддерживают Украину, разработали конкретные меры для обеспечения возможного политического завершения российской агрессии в Украине", – заявил он.

Министр отметил, что, в отличие от Будапештского меморандума 1994 года, сейчас необходимо сосредоточиться на надежных и длительных гарантиях для Украины.

На встрече так называемой "коалиции решительных" в Париже накануне были сформированы международные миротворческие силы для обеспечения военной безопасности потенциального перемирия в Украине. Канцлер Германии Фридрих Мерц отметил, что Бундесвер будет участвовать в этой операции – не в самой Украине, а на территории НАТО вблизи границы.

"Предпосылкой для этого является то, чтобы Путин наконец был серьезно настроен на прекращение огня и прекратил жестокие убийства", – сказал Писториус относительно этих планов. "Коалиция решительных" планирует меры для обеспечения мира в таком случае.

Писториус пояснил, что это будет предусматривать развертывание военных сил в Украине для обучения и укрепления украинских вооруженных сил. "В частности, Франция и Великобритания согласились на это", – сказал он. Он добавил: "Кроме того, нам нужны силы, которые будут в состоянии готовности в странах НАТО на случай возобновления российской агрессии. Этот дополнительный подход усиливает сдерживающие и оборонительные возможности против России Путина в целом".

По словам министра обороны, начальники штабов стран, предоставляющих поддержку, сейчас планируют, как эти требования могут быть реализованы на практике. Это включает определение, какая страна готова оказать помощь и каким образом, а также как эти гарантии безопасности могут быть согласованы с существующими планами НАТО по обороне территории альянса.

Напомним, члены "коалиции решительных", Украина и Соединенные Штаты Америки заключили совместную декларацию о гарантиях безопасности для стабильного и длительного мира в Украине.

Также "коалиция решительных" решила создать в Париже специальный координационный центр в формате "США – Украина – коалиция решительных", который будет отвечать за гарантии безопасности Украины от западных союзников.