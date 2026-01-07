Рубио изложил 3-этапный план администрации Трампа в отношении Венесуэлы

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что администрация Трампа планирует для Венесуэлы три этапа, пока страна будет находиться под руководством Соединенных Штатов: стабилизация, восстановление и переход.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN, об этом он сказал после брифинга для сенаторов.

По его словам, США начинают со стабилизации, потому что "не хотят, чтобы ситуация скатилась к хаосу".

Он описал нефтяное соглашение как часть фазы стабилизации, отметив, что администрация ожидает вскоре иметь возможность продавать миллионы баррелей венесуэльской нефти и получать доходы, контролируемые США, которые будут "распределены таким образом, чтобы приносить пользу венесуэльскому народу".

"Мы уже видим прогресс с этим новым соглашением, которое было объявлено, и еще будут новые соглашения", – сказал он, не предоставляя подробностей.

Фаза „восстановления", по словам Рубио, заключается в том, чтобы "обеспечить доступ американских, западных и других компаний к венесуэльскому рынку справедливым образом".

Одновременно администрация Трампа хочет "начать процесс национального примирения в Венесуэле, чтобы силы оппозиции могли получить амнистию, быть освобожденными из тюрем или вернуться в страну и начать восстанавливать гражданское общество".

Третья фаза будет "фазой перехода". "В конце концов, именно венесуэльский народ должен трансформировать свою страну", – отметил Рубио.

"Некоторые из этих этапов будут пересекаться. Я подробно описал это (сенаторам). В ближайшие дни у нас будет больше деталей, но мы считаем, что движемся вперед очень позитивно", – сказал Рубио.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты возьмут на себя руководство Венесуэлой, пока там не произойдет четкий и безопасный переход власти.

Администрация президента Трампа планирует контролировать продажи нефти из Венесуэлы и направлять полученные средства на восстановление экономики страны, заявил министр энергетики Крис Райт.

