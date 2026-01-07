63% поляков считают, что Украина будет вынуждена отказаться от части территории

Большинство поляков пессимистично настроены относительно исхода войны РФ против Украины и считают, что Украина будет вынуждена уступить территории.

Таковы результаты опроса CBOS, передает "Европейская правда" со ссылкой на Polsat News.

Социологи подчеркнули, что доля оптимистичных прогнозов еще никогда не была такой низкой.

Большинство опрошенных (63%) предполагают, что Украина будет вынуждена отказаться от части своей территории (рост на 3 п.п. по сравнению с сентябрем).

CBOS обратил внимание, что увеличилась доля поляков, которые предполагают, что Россия покорит всю Украину (8%, рост на 3 пункта). По словам социологов, с начала войны этот вариант редко выбирали, обычно от 2 до 4% опрошенных.

Лишь 6% опрошенных считают, что Россия уйдет с территорий, атакованных в 2022 году, а 2% – что она уйдет также с тех, которые были захвачены в 2014 году.

Опрос был проведен с 27 ноября по 8 декабря 2025 года на выборке, состоящей из 948 человек.

Другой опрос показал, что большинство поляков не надеются на окончание войны в Украине в 2026 году.

Кроме того, более половины опрошенных поляков выступают против введения временного налога для финансирования модернизации польской армии.