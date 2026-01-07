Міністр оборони Британії пообіцяв незабаром відвідати Київ

Міністр оборони Британії Джон Гілі заявив, що "незабаром" відвідає Київ, щоб продовжити обговорення питання про підтримку України в довгостроковій перспективі в галузі озброєння та контролю за дотриманням будь-якого перемир'я.

Про це він сказав на слуханнях у парламенті, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

У розмові з депутатами Гілі зазначив, що американський посланець Стів Віткофф на вчорашній зустрічі "коаліції рішучих" у Парижі дав "рішучі зобов'язання" щодо гарантій безпеки для України і що він "незабаром відправиться до Києва, щоб продовжити ці переговори з українськими політичними та військовими лідерами".

"Безпечна Європа потребує сильної України, але ми можемо досягти мирної угоди лише в тому випадку, якщо Путін буде готовий піти на компроміси", – додав він.

Гілі сказав: "Давайте зробимо 2026 рік роком, коли мир не тільки можливий, але й досягнутий".

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив раніше, що рішення про потенційне відправлення британських військових в Україну після припинення вогню має пройти голосування у Палаті громад.

Нагадаємо, члени "коаліції рішучих", Україна та Сполучені Штати Америки уклали спільну декларацію щодо гарантій безпеки для стабільного і тривалого миру в Україні.

Також "коаліція рішучих" вирішила створити у Парижі спеціальний координаційний центр у форматі "США – Україна – коаліція рішучих", який буде відповідати за гарантії безпеки Україні від західних союзників.