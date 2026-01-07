Министр обороны Великобритании пообещал вскоре посетить Киев

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что "в ближайшее время" посетит Киев, чтобы продолжить обсуждение вопроса о поддержке Украины в долгосрочной перспективе в области вооружения и контроля за соблюдением любого перемирия.

Об этом он сказал на слушаниях в парламенте, сообщает Sky News.

В беседе с депутатами Хили отметил, что американский посланник Стив Уиткофф на вчерашней встрече "коалиции решительных" в Париже дал "решительные обязательства" по гарантиям безопасности для Украины и что он "в ближайшее время отправится в Киев, чтобы продолжить эти переговоры с украинскими политическими и военными лидерами".

"Безопасная Европа нуждается в сильной Украине, но мы можем достичь мирного соглашения только в том случае, если Путин будет готов пойти на компромиссы", – добавил он.

Хили сказал: "Давайте сделаем 2026 год годом, когда мир не только возможен, но и достигнут".

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил ранее, что решение о потенциальной отправке британских военных в Украину после прекращения огня должно пройти голосование в Палате общин.

Напомним, члены "коалиции решительных", Украина и Соединенные Штаты Америки заключили совместную декларацию о гарантиях безопасности для стабильного и длительного мира в Украине.

Также "коалиция решительных" решила создать в Париже специальный координационный центр в формате "США – Украина – коалиция решительных", который будет отвечать за гарантии безопасности Украины от западных союзников.