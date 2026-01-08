Мэра Берлина раскритиковали за игру в теннис, пока горожане мерзли в блэкаут

Берлинский мэр Кай Вегнер от консервативной партии ХДС признался, что играл в теннис в первый день масштабного отключения электроэнергии на юго-западе Берлина, что вызвало шквал возмущения.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Focus.

После того как сначала СМИ сообщили об игре мэра в теннис, когда жители города уже мерзли во время отключения света, Вегнер подтвердил эти данные в эфире Welt TV.

"Я был доступен все время, даже когда играл в теннис. Мобильный телефон был включен на громкий режим, после чего я сразу вернулся и продолжил работу", – сказал глава немецкой столицы.

С Вегнером в теннис играла его партнерша, сенатор по вопросам образования Катарина Гюнтер-Вюнш, подтвердила пресс-секретарь берлинского Сената на запрос издания.

Эта новость вызвала бурную критику. "Альтернатива для Германии" и Свободная демократическая партия потребовали отставки Вегнера, а "Левые", "Зеленые", а также Штеффен Крах из коалиционной Социал-демократической партии резко его раскритиковали.

"Я не знаю, что хуже: то, что он обманул жителей Берлина, или то, что для него игра в теннис была важнее, чем быть рядом с людьми, которые пострадали от террористического акта во время худшего энергетического кризиса за последние десятилетия. Обе вещи неприемлемы и недостойны для мэра города", – заявил Крах.

Свое возмущение выразил председатель фракции "Зеленых" Вернер Граф. "Это означает, что в 8:00 он узнал, что 45 тысяч домохозяйств остались без электроэнергии, и сказал, что закрылся в офисе и работал, но тем временем пошел играть в теннис", – заявил политик.

Председатель "АдГ" в Берлине Кристин Бринкер заявила, что Вегнер должен немедленно уйти в отставку: "Тот, кто не руководит в кризисной ситуации, а затем обманывает общественность, не может дальше занимать эту должность. Кай Вегнер должен уйти в отставку".

После поджога кабельного моста в районе Штеглиц-Целендорф в субботу утром на юго-западе Берлина 45 тысяч домохозяйств и 2200 предприятий остались без электроэнергии. В целом около 100 тысяч человек пострадали от самого длительного отключения электроэнергии в послевоенной истории, оставшись посреди зимы без света и отопления.

Ответственность за поджог взяла на себя леворадикальная инициатива Vulkangruppe.

