Укр Рус Eng

Помічник Рубіо відвідав Київ

Новини — Четвер, 8 січня 2026, 09:59 — Ольга Ковальчук

Помічник державного секретаря США з питань демократії, прав людини і праці Райлі Барнс прибув до столиці України для обговорення гуманітарних питань.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила посол України у США Ольга Стефанішина у Facebook.

У Києві посадовець провів зустрічі з першою леді України Оленою Зеленською, заступницею міністра закордонних справ Мар’яною Бецою, заступницею керівника Офісу президента Іриною Верещук та представниками профільних державних інституцій. 

 
Фото: Facebook/Olga Stefanishyna

Серед тем зустрічей – гуманітарна співпраця України та США, повернення цивільних полонених і незаконно депортованих українських дітей, порушення прав людини на тимчасово окупованих Росією територіях. 

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський на грудневій зустрічі з Папою Римським Левом XIV піднімав питання про долю українців у полоні та викрадених Росією українських дітей.

Раніше повідомлялося, що парламент Австрії засудив порушення Росією прав людини на окупованих територіях України

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
США
Реклама: