Помощник Рубио посетил Киев

Помощник государственного секретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда Райли Барнс прибыл в столицу Украины для обсуждения гуманитарных вопросов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила посол Украины в США Ольга Стефанишина в Facebook.

В Киеве чиновник провел встречи с первой леди Украины Еленой Зеленской, заместителем министра иностранных дел Марьяной Бецой, заместителем руководителя Офиса президента Ириной Верещук и представителями профильных государственных учреждений.

Фото: Facebook/Olga Stefanishyna

Среди тем встреч – гуманитарное сотрудничество Украины и США, возвращение гражданских пленных и незаконно депортированных украинских детей, нарушение прав человека на временно оккупированных Россией территориях.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на декабрьской встрече с Папой Римским Львом XIV поднимал вопрос о судьбе украинцев в плену и похищенных Россией украинских детей.

