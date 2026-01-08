Британія зобов'язала технологічні компанії блокувати небажані оголені зображення

Технологічні компанії у Великій Британії будуть зобов’язані блокувати небажані зображення сексуального характеру згідно з новими правилами онлайн-безпеки, що набувають чинності в четвер, 8 січня.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться на сайті британського уряду.

Відсьогодні платформи будуть зобов'язані вживати активних заходів, щоб запобігти поширенню небажаних оголених фотографій (кіберфлешинг). Для цього компаніям пропонується використовувати автоматизовані системи, які превентивно виявляють та приховують зображення, впроваджувати інструменти модерації або суворіші правила щодо контенту.

У випадку порушення технологічні компанії можуть зіткнутися зі штрафами у розмірі до 10% від їхнього доходу або з блокуванням їхніх послуг у Великій Британії.

Нові вимоги стосуються таких платформ, як Facebook, YouTube, TikTok та X, а також додатків для знайомств та сайтів, що розміщують порнографію.

"Занадто довго кіберфлешинг був лише ще одним принижуючим зловживанням, яке жінки та дівчата повинні були терпіти. Ми змінюємо це. Покладаючи на технологічні компанії відповідальність за блокування цього огидного контенту до того, як його побачать користувачі, ми запобігаємо заподіянню шкоди жінкам та дівчатам", – заявила міністерка з питань захисту та насильства над жінками та дівчатами Джес Філліпс.

Як раніше повідомлялося, у Німеччині просять Єврокомісію вжити заходів щодо Х за порнографічний ШІ-контент.

4 січня стало відомо, що британський регулятор у сфері комунікацій Ofcom розслідує, чи не порушує соцмережа X Закон про безпеку в інтернеті.

Пізніше міністерка технологій Великої Британії Ліз Кендалл закликала X терміново вирішити проблему поширення інтимних дипфейк-зображень.