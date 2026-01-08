Британия обязала технологические компании блокировать нежелательные обнаженные изображения

Технологические компании в Великобритании будут обязаны блокировать нежелательные изображения сексуального характера согласно новым правилам онлайн-безопасности, которые вступают в силу в четверг, 8 января.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится на сайте британского правительства.

С сегодняшнего дня платформы будут обязаны принимать активные меры, чтобы предотвратить распространение нежелательных обнаженных фотографий (киберфлешинг). Для этого компаниям предлагается использовать автоматизированные системы, которые превентивно обнаруживают и скрывают изображения, внедрять инструменты модерации или строгие правила относительно контента.

В случае нарушения технологические компании могут столкнуться со штрафами в размере до 10% от их дохода или с блокировкой их услуг в Великобритании.

Новые требования касаются таких платформ, как Facebook, YouTube, TikTok и X, а также приложений для знакомств и сайтов, размещающих порнографию.

"Слишком долго киберфлешинг был лишь еще одним унижающим злоупотреблением, которое женщины и девушки должны были терпеть. Мы меняем это. Возлагая на технологические компании ответственность за блокирование этого отвратительного контента до того, как его увидят пользователи, мы предотвращаем причинение вреда женщинам и девушкам", – заявила министр по вопросам защиты и насилия над женщинами и девушками Джесс Филлипс.

Как ранее сообщалось, в Германии просят Еврокомиссию принять меры в отношении Х за порнографический ИИ-контент.

4 января стало известно, что британский регулятор в сфере коммуникаций Ofcom расследует, не нарушает ли соцсеть X Закон о безопасности в интернете.

Позже министр технологий Великобритании Лиз Кендалл призвала X срочно решить проблему распространения интимных дипфейк-изображений.