В десятке районов Румынии продлили каникулы из-за зимней непогоды

В 15 районах Румынии отложили возвращение школьников с новогодних каникул из-за сильных снегопадов.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

По утвержденному графику учебного года, румынские школьники должны были выйти из праздничных каникул 8 января, однако в 15 районах страны планы изменили из-за сложной зимней погоды, сообщили в Минобразования.

В зависимости от районов и конкретных учебных заведений, занятия на четверг или отменены, или проходят онлайн. Кое-где обучение в классах отменили сразу на четверг и пятницу.

В Британии тем временем отменяют поезда и закрыли несколько мелких аэропортов из-за приближения новой зимней бури, которая затронет также северо-запад Франции. Местами возможны порывы ветра до 160 км/ч.

Ранее в течение этой недели зимняя погода уже нарушила привычную жизнь в Британии, Франции и Нидерландах – из-за минусовых температур и снегопадов сорвались сотни авиарейсов, на дорогах наблюдались огромные пробки, были значительные проблемы с железнодорожным движением и местным общественным транспортом, кое-где закрыли школы.

Из-за снегопада в Париже на много часов задержался вылет домой президента Румынии.