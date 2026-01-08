Россия заявила, что войска Запада в Украине станут "законными боевыми целями"

В МИД России заявили, что декларация "коалиции решительных" относительно гарантий безопасности для Украины крайне далека от мирного урегулирования, и РФ будет рассматривать размещенных в Украине военных стран Запада как "законные боевые цели".

Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИД России Марии Захаровой, сообщает "Европейская правда".

6 января в Париже участники "коалиции решительных" подписали декларацию о гарантиях безопасности. По словам Захаровой, "документ получился крайне далеким от мирного урегулирования".

"Он нацелен не на достижение прочного мира и безопасности, а на продолжение милитаризации, эскалацию и разрастание конфликта", – сказала представительница российского министерства.

Она заявила, что размещение в Украине войск и военных объектов Запада будет рассматриваться как интервенция, несущая угрозу безопасности, а подразделения и военные объекты Запада в Украине будут рассматриваться как законные боевые цели.

Захарова добавила, что планы Запада и Украины становятся все более опасными и разрушительными для будущего Европы и ее населения.

Напомним, члены "коалиции решительных", Украина и Соединенные Штаты Америки заключили совместную декларацию по гарантиям безопасности для стабильного и прочного мира в Украине.

Также "коалиция решительных" решила создать в Париже специальный координационный центр в формате "США – Украина – коалиция решительных", который будет отвечать за гарантии безопасности Украины от западных союзников.

Президент Европейского совета Антонио Кошта заявил о готовности ЕС взять обязательства по системе политически и юридически обязывающих гарантий, которые будут активированы после вступления в силу режима прекращения огня.