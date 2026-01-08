Укр Рус Eng

Невідомі намагалися підпалити підстанцію на заході Німеччини

Новини — Четвер, 8 січня 2026, 13:18 — Ольга Ковальчук

Невідомі зловмисники спробували підпалити електропідстанцію в місті Еркрат у землі Північний Рейн – Вестфалія.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє WDR.

Спробу підпалу  журналістам підтвердив прокурор міста Вупперталь Вольф-Тільман Баумерт. За його словами, слідчі дізналися про напад завдяки оприлюдненому у соцмережах листу від угруповання Kommando Angry Birds, в якому вони взяли на себе відповідальність за атаку.

Метою нападників було знеструмити промисловий район на Макс-Планк-штрассе в Еркраті. У листі йшлося, що зловмисники спробували підпалити один із двох трансформаторів електропідстанції. Для цього вони використали 9 літрів рідини для розпалу барбекю та піротехнічний детонатор. 

Проте, за даними прокуратури, атака провалилася, а підстанція працювала без перебоїв.

За словами слідчого прокурора Баумерта, спроба підпалу була атакою на критично важливу інфраструктуру.

"Якби він (вибуховий пристрій. – Ред.) спрацював, могло б статися масштабне відключення електроенергії", – сказав прокурор. 

Розслідуванням інциденту займається Служба державної безпеки в Дюссельдорфі.

Нагадаємо, після підпалу кабельного мосту в районі Штегліц-Целендорф у суботу вранці на південному заході Берліна 45 тисяч домогосподарств і 2200 підприємств залишилися без електроенергії. Загалом близько 100 тисяч людей постраждали від найтривалішого відключення електроенергії в післявоєнній історії, залишившись посеред зими без світла та опалення. 

Відповідальність за підпал взяла на себе ліворадикальна ініціатива Vulkangruppe. 

Читайте також матеріал "ЄвроПравди": Берлін у пітьмі: як Німеччина зіткнулася з новим типом терактів.

