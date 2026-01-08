Неизвестные пытались поджечь подстанцию на западе Германии

Неизвестные злоумышленники попытались поджечь электроподстанцию в городе Эркрат в земле Северный Рейн – Вестфалия.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает WDR.

Попытку поджога журналистам подтвердил прокурор города Вупперталь Вольф-Тильман Баумерт. По его словам, следователи узнали о нападении благодаря обнародованному в соцсетях письму от группировки Kommando Angry Birds, в котором они взяли на себя ответственность за атаку.

Целью нападавших было обесточить промышленный район на улице Макса Планка в Эркрате. В письме говорилось, что злоумышленники попытались поджечь один из двух трансформаторов электроподстанции. Для этого они использовали 9 литров жидкости для розжига барбекю и пиротехнический детонатор.

Однако, по данным прокуратуры, атака провалилась, а подстанция работала без перебоев.

По словам следственного прокурора Баумерта, попытка поджога была атакой на критически важную инфраструктуру.

"Если бы оно (взрывное устройство. – Ред.) сработало, могло бы произойти масштабное отключение электроэнергии", – сказал прокурор.

Расследованием инцидента занимается Служба государственной безопасности в Дюссельдорфе.

Напомним, после поджога кабельного моста в районе Штеглиц-Целендорф в субботу утром на юго-западе Берлина 45 тысяч домохозяйств и 2200 предприятий остались без электроэнергии. В целом около 100 тысяч человек пострадали от самого длительного отключения электроэнергии в послевоенной истории, оставшись посреди зимы без света и отопления.

Ответственность за поджог взяла на себя леворадикальная инициатива Vulkangruppe.

