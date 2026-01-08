СМИ: Китай взломал электронную почту сотрудников ведущих комитетов Палаты представителей

В рамках масштабной кампании кибершпионажа, известной как Salt Typhoon, Китай взломал электронную почту, которую используют сотрудники ведущих комитетов Палаты представителей США.

Об этом стало известно Financial Times от осведомленных собеседников, передает "Европейская правда".

По словам лиц, осведомленных об атаке, китайская разведка получила доступ к системам электронной почты, которые используют:

некоторые сотрудники комитета Палаты представителей по вопросам Китая;

помощники комитета по вопросам иностранных дел;

помощники комитета по вопросам разведки;

помощники комитета по вопросам вооруженных сил.

Вторжение было обнаружено в декабре. Как отмечается, эти атаки являются последним элементом продолжающейся киберкампании против коммуникационных сетей США, которую проводит Министерство государственной безопасности (МГБ), разведывательная служба Китая.

Один из собеседников при этом отметил, что пока не ясно, получило ли МГБ доступ к электронной почте законодателей.

Как отмечается, МГБ проводит операцию Salt Typhoon уже несколько лет. Она позволяет Китаю получать доступ к незашифрованным телефонным звонкам, текстовым сообщениям и голосовым сообщениям почти каждого американца, а в некоторых случаях – к электронным почтовым ящикам.

По словам лиц, осведомленных об этой кампании, Salt Typhoon также перехватывал звонки высокопоставленных американских чиновников в течение последних нескольких лет.

Китайское посольство в США опровергло обвинения в отношении Salt Typhoon.

"Мы решительно выступаем против безосновательных спекуляций и обвинений со стороны США, использования кибербезопасности для дискредитации и клеветы на Китай, а также распространения всякой дезинформации о так называемых китайских хакерских угрозах", – сказал представитель посольства Лю Пенюй.

Осенью 2024 года СМИ писали, что хакеры из Китая, вероятно, получили доступ к телефонам, которыми пользовались тогда еще бывший президент США Дональд Трамп и его тогдашний кандидат в вицепрезиденты, сенатор от штата Огайо Джей Ди Венс. Этот инцидент также связывали с Salt Typhoon.

В начале июля 2025 года стало известно, что в Италии задержали в аэропорту гражданина Китая, которого в Соединенных Штатах подозревают в кибершпионаже.

Основанием стал международный ордер на арест от США, поскольку ФБР подозревает его в причастности к группе хакеров, которые занимались кибершпионажем против Соединенных Штатов в интересах Китая – в частности, якобы пытались узнать детали о вакцинах от коронавируса, которые разрабатывали в Университете Техаса.

После этого Китай обвинил США в использовании "экстерриториальной юрисдикции" для задержания предполагаемого китайского хакера в Италии.