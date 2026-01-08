Низка республіканців у Конгресі розкритикували зазіхання Трампа на Гренландію

Низка представників Республіканської партії у Конгресі США розкритикували заяви адміністрації Трампа про прагнення контролю над Гренландією і натяки на можливість навіть силового сценарію.

Як повідомляє "Європейська правда", коментарі з’явилися у їхніх X, а також в ефірах американських телеканалів.

Сенатор-республіканець Джон Кертіс заявив, що адміністрації Трампа час "натиснути на гальма" із погрозами так чи інакше взяти Гренландію під контроль.

Strengthening our partnership with Denmark and Greenland and working with our allies to secure the Arctic is in America’s national interest. Military force is not appropriate, not necessary, and not something I will support. Full stop. – Senator John Curtis (@SenJohnCurtis) January 7, 2026

"Зміцнення нашого партнерства з Данією та Гренландією і співпраця з нашими союзниками задля безпеки в Арктиці – в національних інтересах Америки. Військова сила – недоречний, не-необхідний варіант і те, чого я не підтримую. Повний "стоп", – написав він.

Республіканець з Палати представників Дон Бейкон зауважив, що взятий адміністрацією курс щодо Гренландії руйнує відносини з партнерами та суперечить прагненням гренландців.

"Це жахливо. Гренландія – це наш союзник у НАТО. У нас вже є база у Гренландії, і ми можемо їх розгорнути хоч п’ять… Данія – один з наших найближчих друзів. Вони втратили найбільше військових на душу населення під час бойових дій в Афганістану та Іраку – коли билися за нас… Усе це сердить наших союзників у НАТО, сіє недовіру – і не має ніяких переваг", – наголосив він в ефірі CNN.

Чи не найгостріша критика пролунала від сенатора Тома Тілліса. В промові у Сенаті він заявив, що "втомився від дурних" і хотів би, щоб довкола Трампа опинились спроможні на розумні поради, "щоб у нього був хороший спадок" в історії.

"Все це безглуздя, що відбувається довкола Гренландії, відволікає від хороших речей, які він (Трамп) робить. Аматори, які заявили, що це хороша ідея, мали б втратити свої посади", – заявив Тілліс.

Пізніше в ефірі він накинувся на старшого радника Білого дому Стефена Міллера, який відзначився особливо прямолінійними заявами щодо Гренландії.

"Міллер має або зайнятися тим, де він добре знає, про що говорить, або залишити посаду", – наголосив Тілліс. Він підкреслив, що НАТО і прихильність союзників вкрай важливі для США, а дії, які це руйнують – "сигнал для Путіна, що він перемагає".

"Ми маємо дуже чітко говорити про те, що наша могутність, наша спроможність проєктувати силу для протистояння Путіну, Росії, Китаю, Ірану – усе це грунтується на унікальному потенціалі, який ми маємо завдяки НАТО", – наголосив сенатор.

"Вторгнутися на Гренландію, атакувати її суверенітет – території нашого союзника у НАТО – було б максимальною дурістю. А президент Трамп – не "максимально дурний", як і Марко Рубіо", – наголосив сенатор Джон Кеннеді.

Нагадаємо, після блискавичної операції у Венесуелі минулими вихідними президент США Дональд Трамп знову активно заговорив про бажання контролювати Гренландію. Речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що президент США і його радники обговорюють ряд варіантів придбання Гренландії і що "залучення американських Збройних сил завжди є одним із варіантів".

Прем’єрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що силова анексія Гренландії Сполученими Штатами, якби таке сталося, означатиме кінець НАТО.

За даними ЗМІ, у Європі серйозно сприйняли заяви і розроблять кілька варіантів протидії захопленню Гренландії США, а у Трампа розробляють угоди для реалізації його бачення щодо Гренландії.