ЗМІ: Європа розробляє кілька варіантів протидії захопленню Гренландії США

Європейські уряди більше не ігнорують гостру риторику президента США Дональда Трампа щодо захоплення Гренландії та розглядають варіанти протидії цій загрозі.

Про це, як пише "Європейська правда", пише Politico.

Видання поспілкувалося з чиновниками, дипломатами, експертами та представниками НАТО, щоб визначити, які варіанти розглядають європейські країни для стримування Трампа від захоплення арктичного острова.

Перший варіант – компроміс в межах НАТО. Колишній високопоставлений чиновник Альянсу припустив, що НАТО може виступити посередником між Гренландією, Данією та США у питаннях безпеки острова. Союзники по НАТО обмірковують нові пропозиції, які могли б зміцнити безпеку Гренландії, попри поширену думку, що будь-яка пряма загроза з боку російських та китайських кораблів цій території перебільшена.

Серед інших пропозицій, за словами трьох дипломатів НАТО, Альянс має розглянути можливість прискорення витрат на оборону Арктики, проведення більшої кількості військових навчань у регіоні та розміщення військ для безпеки Гренландії.

Другий варіант – економічні вигоди для Гренландії. Адміністрація Трампа неодноразово сигналізувала, що якщо арктична територія вийде зі складу Данії та підпише угоду зі США, її переповнять американські гроші.

ЄС та Данія планують переконати гренландців, що вони можуть запропонувати їм кращу угоду.

Згідно з планами, які є предметом подальших переговорів між країнами-членами, ЄС майже подвоїть витрати на Гренландію до 530 млн євро протягом семирічного періоду, починаючи з 2028 року. Згідно з тим самим документом, Гренландія також матиме право подати заявку на додаткове фінансування ЄС у розмірі 44 млн євро. Фокус витрат – розвиток можливостей острова видобувати мінеральні ресурси.

Третім варіантом є застосування "торговельної базуки" ЄС, створеної після першої адміністрації Трампа, яка дозволяє ЄС вживати заходів у відповідь на торговельну дискримінацію від США.

За словами дипломатів, якщо США наважаться на силове захоплення острова, європейці не мають варіантів запобігти цьому.

З юридичної точки зору, можливо, Данія буде змушена відповісти на атаку військовими засобами. Згідно з наказом 1952 року, війська повинні "негайно розпочати бій, не чекаючи наказів і не шукаючи їх" у "випадку нападу на територію Данії".

Європейські країни повинні зважити можливість розгортання військ у Гренландії – якщо Данія цього попросить – щоб збільшити потенційну вартість військових дій США, заявив дипломат ЄС, повторивши припущення, що Берлін і Париж можуть направити сили для стримування будь-якого вторгнення.

Хоча ці сили навряд чи зможуть протистояти вторгненню США, вони діятимуть як стримувальний фактор.

Як повідомлялося раніше, команда Трампа розробляє бізнес-угоди для реалізації його бачення щодо Гренландії.

Нагадаємо, прем’єрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що силова анексія Гренландії Сполученими Штатами, якби таке сталося, означатиме кінець НАТО.

А речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що президент США і його радники обговорюють ряд варіантів придбання Гренландії і що "залучення американських Збройних сил завжди є одним із варіантів".

