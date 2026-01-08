ЗМІ: у США обговорюють виплати кожному гренландцю до $100 тисяч за відокремлення від Данії

Американські посадовці обговорювали можливість надання гренландцям одноразових виплат, щоб переконати їх відокремитися від Данії та приєднатися до Сполучених Штатів.

Про це агентству Reuters повідомили четверо обізнаних співрозмовників, передає "Європейська правда".

За словами двох співрозмовників, хоча точна сума в доларах неясна, американські посадовці, включно із помічниками Білого дому, обговорили суми від $10 тисяч до $100 тисяч доларів на людину.

Ще один зі співрозмовників зауважив, що внутрішні дискусії щодо одноразових виплат не є новими. Однак, за його словами, останніми днями вони стали більш серйозними, і помічники розглядали все вищі суми, причому реальним варіантом є виплата $100 тисяч на особу, що в сумі складе майже $6 млрд.

Ідея прямої виплати грошей жителям Гренландії є одним із пояснень того, як США можуть спробувати "купити" острів з населенням 57 тисяч людей.

Один зі співрозмовників також зазначив, що помічники Білого дому прагнуть перенести імпульс від операції у Венесуелі на досягнення інших давніх геополітичних цілей американського президента Дональда Трампа.

Також ЗМІ писали, що американські посадовці поспішають напрацювати варіанти бізнес-угод та інших способів посилення зв’язків із Гренландією після того, як їх застала зненацька поновлена вимога Трампа взяти острів під контроль.

Речниця Білого дому Керолайн Левітт у середу заявила, що варіант купівлі острова також залишається на столі.

А лідер опозиції Гренландії Пеле Броберг вважає, що Нуук повинен самостійно провести прямі переговори з урядом США.

