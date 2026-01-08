Опозиція Гренландії хоче прямого діалогу з США без участі Данії

Лідер опозиції Гренландії, очільник партії Naleraq ("Орієнтир") Пеле Броберг вважає, що Нуук повинен самостійно провести прямі переговори з урядом США на тлі резонансних заяв американського президента Дональда Трампа.

Про це він заявив у коментарі Reuters, пише "Європейська правда".

Броберг заявив, що опозиція закликає гренландський уряд "вести діалог з урядом США без участі Данії".

"Адже Данія своєю посередницькою діяльністю ворогує як з Гренландією, так і зі США", – вважає він.

Водночас міністерка закордонних справ Гренландії Вівіан Мотцфельдт заявила, що Гренландія не може вести прямі переговори з США без Данії, оскільки це заборонено законом.

"Ми повинні поважати закон, і у нас є правила щодо вирішення питань у Королівстві", – наголосила вона.

Нагадаємо, після блискавичної операції у Венесуелі минулими вихідними президент США Дональд Трамп знову активно заговорив про бажання контролювати Гренландію.

Речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що президент США і його радники обговорюють ряд варіантів придбання Гренландії і що "залучення американських Збройних сил завжди є одним із варіантів".

Прем’єрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що силова анексія Гренландії Сполученими Штатами, якби таке сталося, означатиме кінець НАТО.

За даними ЗМІ, у Європі серйозно сприйняли заяви і розроблять кілька варіантів протидії захопленню Гренландії США, а у Трампа розробляють угоди для реалізації його бачення щодо Гренландії.