СМИ: в США обсуждают выплаты каждому гренландцу до $100 тысяч за отделение от Дании

Американские чиновники обсуждали возможность предоставления гренландцам единовременных выплат, чтобы убедить их отделиться от Дании и присоединиться к Соединенным Штатам.

Об этом агентству Reuters сообщили четверо осведомленных собеседников, передает "Европейская правда".

По словам двух собеседников, хотя точная сумма в долларах неясна, американские чиновники, включая помощников Белого дома, обсудили суммы от $10 тысяч до $100 тысяч долларов на человека.

Еще один из собеседников отметил, что внутренние дискуссии о единовременных выплатах не являются новыми. Однако, по его словам, в последние дни они стали более серьезными, и помощники рассматривали все более высокие суммы, причем реальным вариантом является выплата $100 тысяч на человека, что в сумме составит почти $6 млрд.

Идея прямой выплаты денег жителям Гренландии является одним из объяснений того, как США могут попытаться "купить" остров с населением 57 тысяч человек.

Один из собеседников также отметил, что помощники Белого дома стремятся перенести импульс от операции в Венесуэле на достижение других давних геополитических целей американского президента Дональда Трампа.

Также СМИ писали, что американские чиновники спешат разработать варианты бизнес-сделок и других способов укрепления связей с Гренландией после того, как их застало врасплох возобновленное требование Трампа взять остров под контроль.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в среду заявила, что вариант покупки острова также остается на столе.

А лидер оппозиции Гренландии Пеле Броберг считает, что Нуук должен самостоятельно провести прямые переговоры с правительством США.

