Як вбивство у США та брехня Трампа можуть вплинути на зміну влади у Конгресі

Цими днями у США розгортаються події, здатні перерости у справжню соціальну та політичну кризу та вдарити по одній з ключових внутрішньоамериканських програм, які просуває Дональд Трамп.

Витоком цих подій стала загибель, або, як вважає багато хто, – вбивство правоохоронцями 37-річної Рене Ніколь Гуд. Її застрелив на вулиці Міннеаполіса офіцер мміграційної та митної служби США (ICE).

Про деталі інцидента і його можливі наслідки для Трампа читайте в статті журналістки "Європейської правди" Ольги Ковальчук Вбивство із мільйонами свідків: як події в Міннесоті можуть стати для Трампа "чорним лебедем". Далі – стислий її виклад.

Удень 7 січня американські ЗМІ повідомили про стрілянину у місті Міннеаполіс, що в Міннесоті. За версією федерального уряду, агент мміграційної та митної служби США (ICE) виконав "оборонні постріли" під час спроби кермувальниці автівки переїхати офіцера.

Згодом стало відомо, що загинула 37-річна Рене Ніколь Гуд – громадянка США, письменниця та поетка (зараз американські медіа дуже активно наголошують на цьому), мати трьох дітей. Її ніколи не звинувачували у правопорушеннях, окрім як штрафів за порушення правил дорожнього руху.

Жінка не була мігранткою і, вочевидь, не мала бути ціллю рейду мміграційних служб. CBS зазначає, що вона мала статус "спостерігача"– волонтера і мала право стежити за діями ICE.

Свідками дій ICE виявилося кілька місцевих, які знімали це на телефони, а згодом опублікували відео у соцмережах.

Відео дозволяє багатьом стверджувати: ICE бреше, президент Трамп – також. Адже жодних ознак того, що вбита жінка становила небезпеку, на відео немає.

Губернатор Міннесоти Тім Волз також відкинув версію федерального уряду про самозахист. По суті – звинуватив центральну владу у брехні щодо цих подій.

Слід зауважити, що штат Міннесота, а особливо Міннеаполіс – це радше "синя" зона, де виборці на останніх кількох президентських виборах голосують за кандидатів-демократів.

А сам Волз на президентських виборах 2024 року був кандидатом у віцепрезиденти від демократів, напарником Камали Гарріс.

Ще жорсткіше відреагував Мер Міннеаполіса Джейкоб Фрей, який також заперечив версію федерального уряду – і наказав агентам ICE припинити роботу у місті. Точніше, він обрав для цього дещо інший вираз.

"Забирайтеся до бісової матері з Міннеаполіса (Get the fuck out of Minneapolis). Ви нам тут не потрібні", – заявив він.

Ще один представник демократів, лідер меншості у Сенаті Чак Шумер порівняв агентів ICE з окупантами.

Нова хвиля обурення агресивними діями міграційної служби – потенційно передбачає ризики для адміністрації Трампа.

По-перше, ці події, ймовірно, матимуть вплив на проміжні вибори до Конгресу США, які відбудуться у листопаді. І скандал з ICE може послабити позиції "червоних".

Особливо – зважаючи на те, що заяви урядовців та особисто Трампа про "самооборону" і "загрозу життю" міграційних офіцерів спростовуються численними відео та показами свідків.

По-друге, Трамп ризикує повторити сценарій своїх невдалих воєн з місцевою владою, яку представляють мери та губернатори-демократи.

І по-третє, стихійні мітинги на знак протесту проти дій ICE та їхньої безкарності, вже відбулися у різних містах країни. Подальші дії цієї служби – у разі нових інцидентів – цілком можуть призвести до нового загострення і без того напруженому та розколотому американському суспільстві.

Докладніше – в матеріалі Ольги Ковальчук Вбивство із мільйонами свідків: як події в Міннесоті можуть стати для Трампа "чорним лебедем".