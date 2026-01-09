Как убийство в США и ложь Трампа могут повлиять на смену власти в Конгрессе

В эти дни в США разворачиваются события, способные перерасти в настоящий социальный и политический кризис и ударить по одной из ключевых внутриамериканских программ, продвигаемых Дональдом Трампом.

Источником этих событий стала гибель, или, как считают многие, убийство правоохранителями 37-летней Рене Николь Гуд. Ее застрелил на улице Миннеаполиса офицер иммиграционной и таможенной службы США (ICE).

О деталях инцидента и его возможных последствиях для Трампа читайте в статье журналистки "Европейской правды" Ольги Ковальчук Убийство с миллионами свидетелей: как события в Миннесоте могут стать для Трампа "черным лебедем". Далее – краткое ее изложение.

Днем 7 января американские СМИ сообщили о стрельбе в городе Миннеаполис, штат Миннесота. По версии федерального правительства, агент иммиграционной и таможенной службы США (ICE) произвел "оборонительные выстрелы" во время попытки водителя машины переехать офицера.

Впоследствии стало известно, что погибла 37-летняя Рене Николь Гуд – гражданка США, писательница и поэтесса (сейчас американские СМИ очень активно подчеркивают это), мать троих детей. Ее никогда не обвиняли в правонарушениях, кроме как штрафов за нарушение правил дорожного движения.

Женщина не была мигранткой и, очевидно, не должна была быть целью рейда иммиграционных служб. CBS отмечает, что она имела статус "наблюдателя" – волонтера и имела право следить за действиями ICE.

Свидетелями действий ICE оказались несколько местных жителей, которые снимали это на телефоны, а затем опубликовали видео в соцсетях.

Видео позволяет многим утверждать: ICE лжет, президент Трамп – тоже. Ведь никаких признаков того, что убитая женщина представляла опасность, на видео нет.

Губернатор Миннесоты Тим Волз также отверг версию федерального правительства о самообороне. По сути – обвинил центральную власть во лжи относительно этих событий.

Следует отметить, что штат Миннесота, а особенно Миннеаполис – это скорее "синяя" зона, где избиратели на последних нескольких президентских выборах голосуют за кандидатов-демократов.

А сам Волз на президентских выборах 2024 года был кандидатом в вицепрезиденты от демократов, напарником Камалы Харрис.

Еще жестче отреагировал мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей, который также опроверг версию федерального правительства – и приказал агентам ICE прекратить работу в городе. Точнее, он выбрал для этого несколько иное выражение.

"Убирайтесь к черту из Миннеаполиса (Get the fuck out of Minneapolis). Вы нам здесь не нужны", – заявил он.

Еще один представитель демократов, лидер меньшинства в Сенате Чак Шумер сравнил агентов ICE с оккупантами.

Новая волна возмущения агрессивными действиями миграционной службы – потенциально предполагает риски для администрации Трампа.

Во-первых, эти события, вероятно, повлияют на промежуточные выборы в Конгресс США, которые состоятся в ноябре. И скандал с ICE может ослабить позиции "красных".

Особенно – учитывая то, что заявления чиновников и лично Трампа о "самообороне" и "угрозе жизни" миграционных офицеров опровергаются многочисленными видео и показаниями свидетелей.

Во-вторых, Трамп рискует повторить сценарий своих неудачных войн с местными властями, которые представляют мэры и губернаторы-демократы.

И в-третьих, стихийные митинги в знак протеста против действий ICE и их безнаказанности уже прошли в разных городах страны. Дальнейшие действия этой службы – в случае новых инцидентов – вполне могут привести к новому обострению и без того напряженного и расколотого американского общества.

