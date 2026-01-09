Сибига: удар "Орешником" у границ ЕС и НАТО – испытание трансатлантического сообщества

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал удар России ракетой "Орешник" по Львовской области серьезной угрозой безопасности европейского континента.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он написал в сети X.

Министр анонсировал созыв срочного заседания Совета безопасности ООН, заседания Совета Украина-НАТО, а также соответствующие меры в рамках ЕС, Совета Европы и ОБСЕ.

"Такой удар вблизи границы ЕС и НАТО является серьезной угрозой для безопасности на европейском континенте и испытанием для трансатлантического сообщества. Мы требуем решительной реакции на безрассудные действия России", – написал Сибига, добавив, что Украина информирует США и европейских партнеров о подробностях атаки.

Глава МИД также назвал "абсурдом" то, что РФ называет массированный обстрел по Украине ответом на якобы атаку украинских дронов по резиденции хозяина Кремля Владимира Путина.

"Абсурдно, что Россия пытается оправдать этот удар фальшивой "атакой на резиденцию Путина", которой никогда не было. Это еще одно доказательство того, что Москве не нужны реальные причины для своего террора и войны", – написал он.

Сибига призвал партнеров принять решительные меры против российского танкерного флота и активов.

Напомним, 29 декабря президент США Дональд Трамп сообщил о разговоре с правителем РФ, в котором тот рассказал ему в том числе о якобы попытке Украины атаковать дронами его резиденцию.

1 января издание The Wall Street Journal сообщило, что представители национальной безопасности США опровергли утверждение российской стороны о якобы атаке украинских дронов на резиденцию Путина.

Украина отрицала проведение такой атаки и назвала обвинения частью российской дезинформационной кампании, направленной на вбивание клина между Киевом и Вашингтоном.

Впоследствии сам Трамп признал, что "не верит" в атаку на резиденцию Путина.