Трамп не вірить, що Україна атакувала резиденцію Путіна

Президент США Дональд Трамп заявив у неділю журналістам, що він не вірить у завдання українською стороною удару по резиденції кремлівського правителя Владіміра Путіна.

Як повідомляє "Європейська правда", про це глава Білого дому сказав, спілкуючись з медіа не борту президентського літака.

Трамп відзначив, що "щось сталося поблизу" резиденції Путіна, але американські посадовці не виявили, що сама резиденція глави Кремля була ціллю атаки.

"Я не вірю, що цей удар відбувся", – заявив президент США, повертаючись до Вашингтона із Флориди в неділю.

Спочатку Трамп, здавалось, повірив російським звинуваченням. Він сказав минулого понеділка, що дізнався про нібито українську "атаку" від Владіміра Путіна, коли розмовляв з ним телефоном, та був "дуже розлюченим".

Тепер Трамп пояснив свою минулу реакцію, що на той момент "ніхто не знав (фактів. – Ред.). "Я маю на увазі, що тоді я вперше почув це. Він (Путін) сказав, що його будинок атакували. Ми не віримо, що це трапилося – після того, як ми мали змогу перевірити (російські заяви. – Ред.)", – сказав Трамп.

1 січня видання The Wall Street Journal повідомило, що представники національної безпеки США спростували твердження російської сторони про нібито атаку українських дронів на резиденцію Путіна.

Україна заперечила проведення такої атаки і назвала звинувачення частиною російської дезінформаційної кампанії, спрямованої на вбивання клину між Києвом і Вашингтоном.