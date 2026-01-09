Зеленский ждет "четкой реакции" США на российский удар "Орешником"

Президент Владимир Зеленский заявил, что после ночной воздушной атаки РФ, в которой была задействована баллистическая ракета "Орешник", нужна четкая реакция мира, в частности – Соединенных Штатов.

Об этом президент написал в своих соцсетях, сообщает "Европейская правда".

Зеленский отметил, что всего за эту ночь РФ атаковала Украину 242 дронами, 13 баллистическими ракетами по объектам энергетики и гражданской инфраструктуры, одной баллистической ракетой средней дальности "Орешник" и 22 крылатыми ракетами.

По состоянию на сейчас известно о четырех погибших только в Киеве, среди которых работник скорой помощи.

"Нужна четкая реакция мира. Прежде всего Соединенных Штатов, с которыми в России действительно считаются. Россия должна получать сигналы, что это ее обязанность – сосредоточиться на дипломатии, и чувствовать последствия каждый раз, когда вновь сосредотачивается на убийствах и разрушении инфраструктуры", – заявил глава государства.

Он добавил, что сегодняшний удар максимально громко напоминает всем партнерам Украины, что поддержка ПВО – это постоянный приоритет.

"Нельзя потерять ни одного дня в поставках, в производстве, в договоренностях. Будем сегодня на всех уровнях информировать партнеров о том, что происходило и в каких ответных мерах мы нуждаемся", – написал Зеленский.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига после массированной атаки РФ в ночь на 9 января призвал партнеров принять немедленные меры по усилению давления на Москву.

Сибига также анонсировал созыв срочного заседания Совета безопасности ООН, заседание Совета Украина-НАТО, а также соответствующие меры в рамках ЕС, Совета Европы и ОБСЕ.

Минобороны РФ заявило, что применение "Орешника" для удара по Украине было ответом на российский фейк о якобы атаке дронов по резиденции правителя РФ Владимира Путина.