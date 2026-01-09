Глава МИД Франции: Европа имеет право говорить "нет" предложениям США

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что США имеют право пересматривать свои связи с европейскими союзниками, но Европа также имеет право сказать "нет", если Вашингтон сделает неприемлемое предложение.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BMFTV.

В выступлении перед французскими дипломатами Барро заявил, что мир, который восстановился после двух последних мировых войн, "остался позади", и теперь будущее Европы "оказалось под вопросом". В этом контексте он упомянул о политике новой администрации США.

"За несколько месяцев новая американская администрация решила, и это ее право, переосмыслить связи, которые нас объединяют. Это также наше право сказать "нет" историческому союзнику, каким бы историческим он ни был, когда его предложение неприемлемо", – сказал глава МИД Франции.

Эти слова прозвучали на фоне заявлений администрации Дональда Трампа о контроле США над Гренландией.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент США и его советники обсуждают ряд вариантов приобретения Гренландии и что "привлечение американских Вооруженных сил всегда является одним из вариантов".

Ряд республиканцев в Конгрессе США осудили заявления Трампа по Гренландии.

Премьер Дании Метте Фредериксен заявила, что силовая аннексия Гренландии Соединенными Штатами, если бы такое произошло, будет означать конец НАТО.

По данным СМИ, в Европе серьезно восприняли заявления и разработают несколько вариантов противодействия захвату Гренландии США, а у Трампа разрабатывают соглашения для реализации его видения Гренландии.