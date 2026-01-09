Новый глава МИД Чехии прибыл в Украину – из-за атаки РФ его поезд задержался

Новый министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка в пятницу прибыл в Украину – его поезд приехал в Киев с опозданием из-за российской атаки этой ночью.

Об этом сообщило общественное вещание Чехии, пишет "Европейская правда".

О намерении посетить Украину Мацинка сообщил во вторник после телефонного разговора с украинским коллегой Андреем Сибигой.

Из-за ночного обстрела Россией Украины поезд с Мацинкой прибыл в Киев с опозданием.

Министра в поездке сопровождает одиозный депутат от "Автомобилистов" Филипп Турек, которого рассматривали на должность министра иностранных дел, однако в итоге был назначен Мацинка.

Во вторник, после разговора с Мацинкой по телефону, глава МИД Андрей Сибига сообщил, что страны договорились "перевернуть страницу" после скандала со спикером Палаты депутатов Чехии Томио Окамурой.

Мацинка заявил, что считает закрытым вопрос о скандальных высказываниях Окамуры.

"Взаимная коммуникация будет продолжаться в форме стандартных дипломатических каналов, а в случае необходимости – и на личном уровне", – сказал чешский дипломат.

Также Мацинка сообщил, что Украина заинтересована в сотрудничестве с Чехией в области обороны, а также в участии Чехии в восстановлении Украины.

Стоит отметить, что премьер Чехии Андрей Бабиш посетил последнее заседание "коалиции решительных" в Париже 6 января, после чего заявил о возможности сохранения чешской снарядной инициативы, хотя ранее исключал такую возможность.