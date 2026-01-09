Глава МИД Эстонии: давление на Россию должно быть усилено до максимума и стать невыносимым

Глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна после ночной воздушной атаки РФ на Украину призвал усилить давление на Россию до такой степени, чтобы оно стало невыносимым.

Об этом Тсахкна написал в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Министр отметил, что последние шаги Европы, Украины и Соединенных Штатов по разработке гарантий безопасности, а также события в Венесуэле заставили Путина нервничать.

"Ответом России стал воздушный террор против Украины, в результате которого погибли гражданские лица, а сотни тысяч людей остались без отопления, электроэнергии и воды в середине зимы. Россия также снова применила баллистическую ракету средней дальности "Орешник" в намеренно провокационном ударе вблизи границ Европейского Союза и НАТО", – заявил дипломат.

По его словам, очевидно, что Россия остается на своем старом пути, не стремится к миру и не отказалась от своей цели уничтожить Украину.

"Вывод может быть только один. Чтобы заставить Россию изменить курс, международное политическое и экономическое давление должно быть усилено до максимума и стать невыносимым", – заявил Тсахкна.

Президент Молдовы Мая Санду заявила, что этой ночью Россия применила баллистическую ракету "Орешник" для того, чтобы запугать не только Украину, но и ее партнеров.

Президент Владимир Зеленский заявил, что после ночной воздушной атаки РФ, в которой была задействована баллистическая ракета "Орешник", нужна четкая реакция мира, в частности – Соединенных Штатов.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига анонсировал созыв срочного заседания Совета безопасности ООН, заседания Совета Украина-НАТО, а также соответствующие меры в рамках ЕС, Совета Европы и ОБСЕ.