Мелоні не вірить у військову операцію США у Гренландії

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що "не вірить" у можливість початку військових дій США у Гренландії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ANSA.

Під час пресконференції Мелоні виключила можливість силового захоплення Гренландії Сполученими Штатами, додавши, що такий сценарій відкинула сама адміністрація президента США Дональда Трампа.

Прем’єрка Італії заявила, що військові дії на острові не вигідні нікому, в тому числі США.

"Я вважаю, що адміністрація Трампа своїми дуже наполегливими методами привертає увагу до стратегічного значення Гренландії для своїх інтересів та безпеки. Це регіон, в якому діє багато іноземних гравців, і я вважаю, що послання США полягає в тому, що вони не приймуть надмірного втручання з їхнього боку", – сказала глава італійського уряду.

Мелоні додала, що існує потреба в "серйозній та значній" присутності НАТО в Арктичному регіоні, включаючи Гренландію, тому Альянс має ініціювати "серйозні дебати" з цього приводу.

Нагадаємо, напередодні Дональд Трамп допустив, що США "можливо, доведеться вибрати" між реалізацією амбіцій щодо захоплення Гренландії та збереженням НАТО.

У цьому ж інтерв’ю Трамп сказав, що його повноваження як головнокомандувача обмежуються лише його "власною моральністю", а не міжнародним правом.

Як повідомлялося, речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що президент США і його радники обговорюють низку варіантів придбання Гренландії і що "залучення американських Збройних сил завжди є одним із варіантів".

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас заявила, що Європейський Союз обговорює, якою буде реакція, якщо погрози американського президента Дональда Трампа щодо Гренландії виявляться реальними.

Радимо також ознайомитися з матеріалом "ЄвроПравди": Півкуля Дональда Трампа. Як США готують новий поділ світу та якими будуть наслідки.