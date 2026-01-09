Мелони не верит в военную операцию США в Гренландии

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что "не верит" в возможность начала военных действий США в Гренландии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ANSA.

Во время пресс-конференции Мелони исключила возможность силового захвата Гренландии Соединенными Штатами, добавив, что такой сценарий отвергла сама администрация президента США Дональда Трампа.

Премьер Италии заявила, что военные действия на острове не выгодны никому, в том числе США.

"Я считаю, что администрация Трампа своими очень настойчивыми методами привлекает внимание к стратегическому значению Гренландии для своих интересов и безопасности. Это регион, в котором действует много иностранных игроков, и я считаю, что послание США заключается в том, что они не примут чрезмерного вмешательства с их стороны", – сказала глава итальянского правительства.

Мелони добавила, что существует потребность в "серьезном и значительном" присутствии НАТО в Арктическом регионе, включая Гренландию, поэтому Альянс должен инициировать "серьезные дебаты" по этому поводу.

Напомним, накануне Дональд Трамп допустил, что США "возможно, придется выбрать" между реализацией амбиций по захвату Гренландии и сохранением НАТО.

В этом же интервью Трамп сказал, что его полномочия как главнокомандующего ограничиваются только его "собственной моралью", а не международным правом.

Как сообщалось, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент США и его советники обсуждают ряд вариантов приобретения Гренландии и что "привлечение американских Вооруженных сил всегда является одним из вариантов".

Главный дипломат ЕС Кая Каллас заявила, что Европейский Союз обсуждает, какой будет реакция, если угрозы американского президента Дональда Трампа по Гренландии окажутся реальными.

