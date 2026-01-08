Каллас: ЄС обговорює стратегію реагування на заяви Трампа щодо Гренландії

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас заявила, що Європейський Союз обговорює, якою буде реакція, якщо погрози американського президента Дональда Трампа щодо Гренландії виявляться реальними.

Про це вона сказала під час зустрічі із міністром закордонних справ Єгипту Бадром Абдельатті в Каїрі, передає Reuters, пише "Європейська правда".

Як відомо, після блискавичної операції у Венесуелі минулими вихідними президент США знову активно заговорив про бажання контролювати Гренландію.

Відтак Каллас зазначила, що в ЄС ведуться дискусії щодо того, якою буде реакція, якщо погрози Трампа виявляться реальними.

"Повідомлення, які ми чуємо щодо Гренландії, викликають серйозне занепокоєння", – додала глава дипломатії ЄС.

Нагадаємо, речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що президент США і його радники обговорюють ряд варіантів придбання Гренландії і що "залучення американських Збройних сил завжди є одним із варіантів".

Лідер опозиції Гренландії Пеле Броберг вважає, що Нуук повинен самостійно провести прямі переговори з урядом США.

А прем’єрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що силова анексія Гренландії Сполученими Штатами, якби таке сталося, означатиме кінець НАТО.

