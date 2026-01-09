Глава МИД Чехии рассказал, почему правительство изменило позицию по поставкам снарядов ВСУ

Новый министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка, который находится с первым визитом в Киеве, объяснил, что побудило новое правительство Чехии изменить мнение о функционировании инициативы по боеприпасам для Украины.

Об этом он рассказал во время пресс-конференции в Министерстве иностранных дел на вопрос "Европейской правды".

Как известно, недавно премьер-министр Чехии Андрей Бабиш после встречи "коалиции решительных" в Париже заявил, что инициатива по боеприпасам для Украины может продолжаться, если ее будут финансировать другие государства.

Поэтому "ЕвроПравда" спросила у Мацинки, что повлекло решение не отменять снарядную инициативу. В ответ на это глава МИД Чехии отметил, что этой инициативе "предшествовал целый ряд вопросов и спекуляций".

"Поэтому мы хотели сначала рассмотреть ее, изучить, проанализировать, а также выяснить, нельзя ли сделать это немного иначе, но с тем же результатом", – пояснил он.

Мацинка подчеркнул, что также было важно обсудить этот вопрос с партнерами по коалиции.

"Поскольку были выборы, не все имели одинаковую позицию, но важно, что они пришли к определенному консенсусу и что эта инициатива будет продолжаться", – подытожил глава МИД Чехии.

А министр иностранных дел Андрей Сибига в свою очередь, комментируя вопрос о снарядной инициативе, подчеркнул, что российско-украинская война – не только об Украине, но и об общей европейской безопасности.

"Поэтому мы приветствуем продолжение чешской инициативы на тех модальностях, которые приемлемы для чешского правительства. Модальное взаимодействие должно быть взаимовыгодным для обеих сторон. Это правильный подход", – считает Сибига.

До вступления в должность премьера Андрей Бабиш обещал отменить "снарядную инициативу", которая помогает поставлять Украине артиллерийские боеприпасы.

В то же время потом он смягчил свою риторику относительно инициативы – в частности, сказал, что ею должны заниматься на уровне НАТО.

Напомним, ранее во время "Рамштайна" Чехия объявила, что в рамках "Чешской инициативы" на 2026 год уже профинансированы поставки 760 тысяч артиллерийских снарядов.