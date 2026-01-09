Послы стран ЕС дали зеленый свет соглашению со странами Южной Америки, вопреки сопротивлению Франции

Послы страны-членов ЕС дали зеленый свет подписанию соглашения с южноамериканским блоком МЕРКОСУР после более 25 лет переговоров.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euronews.

В пятницу квалифицированное большинство государств-членов ЕС (15 из 27 стран-членов блока, представляющих 65% его населения. – Ред.) поддержало соглашение с блоком МЕРКОСУР.

Франция, Польша, Австрия, Венгрия и Ирландия проголосовали против, тогда как Бельгия воздержалась, сообщили дипломаты, знакомые с ходом голосования.

Это открывает путь для президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен подписать соглашение со странами блока – Аргентиной, Бразилией, Парагваем и Уругваем – возможно, уже на следующей неделе. Европейский парламент также должен будет одобрить документ, прежде чем он вступит в силу.

Соглашение, предложенное фон дер Ляйен в декабре 2024 года, создаст зону свободной торговли с населением более 700 миллионов человек. Европейские компании получат доступ к рынку с 280 миллионами потребителей в Южной Америке, где уже работает около 30 тысяч фирм ЕС.

Противники соглашения, во главе с Францией, критикуют документ из-за рисков конкуренции со стороны импорта сельскохозяйственной продукции из южноамериканских стран.

Чтобы убедить страны голосовать за соглашение, Еврокомиссия представила дополнительные меры для фермеров.

Дополнительных гарантий добивалась премьер Италии Мелони. Зеленый свет от Рима фактически обеспечил достаточное количество голосов для принятия соглашения, подписание которого блокировалось из-за внутренних разногласий между странами ЕС.