У Гренландії відкинули будь-які фінансові пропозиції Трампа

Дві гренландські представниці у данському парламенті заявили, що жодна сума грошей від американського президента Дональда Трампа не переконає гренландців приєднатися до США.

Їхні цитує Bloomberg, передає "Європейська правда".

З такою заявою виступили Аая Гемніц – представниця Гренландії в данському парламенті, де вона очолює комітет, що займається питаннями території, а також Акі-Матильда Хог-Дам – гренландська депутатка від опозиційної партії Naleraq ("Орієнтир").

"Жодна сума грошей не може купити нашу національну душу. Неповажно думати, що можна купити народ. Яка користь від одноразової виплати, коли вся ваша основа руйнується?" – заявила Гемніц.

Хог-Дам також виключила можливість укладення будь-якої грошової угоди про приєднання до США.

"Ми не товар, яким можна торгувати. Скільки б грошей не пропонували, це все одно буде занадто дешево. Це питання гідності", – наголосила вона.

Гемніц сказала, що культура, ідентичність, мова та спосіб життя Гренландії "будуть повністю зруйновані за дуже короткий проміжок часу", якщо США отримають контроль над островом.

"На відміну від США, Гренландія не є капіталістичним суспільством. Для нас важлива спільнота, наші сім'ї та соціальні зв'язки. Ми живемо в гармонії з природою і хочемо зберегти такий спосіб життя", – акцентувала вона.

Також вона звинуватила адміністрацію Трампа в спотворенні інформації про умови в Гренландії, щоб підтримати свою версію, зокрема в заниженні чисельності населення острова та неправдивих твердженнях про те, що в прилеглих водах діє велика кількість російських і китайських військових кораблів.

Зазначимо, такі коментарі з’явилися після того, як у ЗМІ опублікували інформацію про те, що Американські посадовці обговорювали можливість надання гренландцям одноразових виплат, щоб переконати їх відокремитися від Данії та приєднатися до Сполучених Штатів.

Хоча точна сума в доларах неясна, американські посадовці, включно з помічниками Білого дому, начебто обговорили суми від $10 тисяч до $100 тисяч на людину.

9 січня помічники президента США Дональда Трампа зустрілися з послами Данії та Гренландії у Білому домі задля обговорення ситуації довкола арктичного острова.

Радимо також ознайомитися із матеріалом "ЄвроПравди": Півкуля Дональда Трампа. Як США готують новий поділ світу та якими будуть наслідки.