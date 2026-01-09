В Гренландии отвергли любые финансовые предложения Трампа

Две гренландские представительницы в датском парламенте заявили, что никакая сумма денег от американского президента Дональда Трампа не убедит гренландцев присоединиться к США.

Их цитирует Bloomberg, передает "Европейская правда".

С таким заявлением выступили Аая Хемниц – представительница Гренландии в датском парламенте, где она возглавляет комитет, занимающийся вопросами территории, а также Аки-Матильда Хог-Дам – гренландский депутат от оппозиционной партии Naleraq ("Ориентир").

"Ни одна сумма денег не может купить нашу национальную душу. Неуважительно думать, что можно купить народ. Какая польза от единовременной выплаты, когда вся ваша основа разрушается?" – заявила Хемниц.

Хог-Дам также исключила возможность заключения какой-либо денежной сделки о присоединении к США.

"Мы не товар, которым можно торговать. Сколько бы денег не предлагали, это все равно будет слишком дешево. Это вопрос достоинства", – подчеркнула она.

Хемниц сказала, что культура, идентичность, язык и образ жизни Гренландии "будут полностью разрушены за очень короткий промежуток времени", если США получат контроль над островом.

"В отличие от США, Гренландия не является капиталистическим обществом. Для нас важна община, наши семьи и социальные связи. Мы живем в гармонии с природой и хотим сохранить такой образ жизни", – акцентировала она.

Также она обвинила администрацию Трампа в искажении информации об условиях в Гренландии, чтобы поддержать свою версию, в частности в занижении численности населения острова и ложных утверждениях о том, что в прилегающих водах действует большое количество российских и китайских военных кораблей.

Отметим, такие комментарии появились после того, как в СМИ опубликовали информацию о том, что Американские чиновники обсуждали возможность предоставления гренландцам единовременных выплат, чтобы убедить их отделиться от Дании и присоединиться к Соединенным Штатам.

Хотя точная сумма в долларах неясна, американские чиновники, включая помощников Белого дома, якобы обсудили суммы от $10 тысяч до $100 тысяч на человека.

9 января помощники президента США Дональда Трампа встретились с послами Дании и Гренландии в Белом доме для обсуждения ситуации вокруг арктического острова.

