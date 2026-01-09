Разведка Британии рассказала, что им известно об "Орешнике" и его втором применении против Украины

Британская разведка считает, что запуск БРСД "Орешник", которой РФ атаковала Украину поздно вечером 8 января, был осуществлен из Капустиного яра и что у России пока мало этих экспериментальных ракет.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании о российско-украинской войне от 9 января.

"Вечером 8 января 2026 года Россия во втором операционном применении БРСД "Орешник" нанесла удар по Львову, запуск был осуществлен из Капустиного Яра в Астраханской области РФ. Ракета преодолела примерно 1622 км", – говорится в обзоре.

В дополнение к этой ракете, во время комбинированной атаки против Украины применили около 200 БпЛА, по меньшей мере десять различных баллистических ракет и по меньшей мере десяток крылатых ракет "Калибр", запущенных из Черного моря.

"Россия объявила о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, который запрещает разработку и производство БРСД, в феврале 2019 года. Но разработка "Орешника" почти наверняка проходила еще до этого. Эта система очень вероятно является вариантом баллистической ракеты РС-26 "Рубеж", которую впервые испытали в 2011 году", – отмечает британская разведка.

По их оценкам, применение этой экспериментальной системы против Украины скорее всего задумано как "стратегический сигнал" после утверждений России, что Украина якобы целенаправленно атаковала резиденцию Путина 29 декабря 2025 года.

"С высокой вероятностью, Россия имеет лишь небольшое количество ракет "Орешник". Эта ракета, с высокой вероятностью, гораздо дороже, чем другие, которые Россия применяет против Украины", – добавляют в обзоре.

Напомним, 9 января в Киев прибыл министр обороны Великобритании Джон Хили. Во время визита Хили, среди прочего, подписали "дорожную карту" к соглашению о 100-летнем партнерстве Украины и Великобритании.

Главный дипломат ЕС Кая Каллас расценивает второе использование Россией ракеты "Орешник" как эскалацию против Украины и предупреждение для Европы.

Глава МИД Литвы назвал это плевком РФ на все миротворческие усилия.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна в связи с последними обстрелами Украины призвал усилить давление на Россию до такой степени, чтобы оно стало невыносимым.