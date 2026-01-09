Науседа объяснил падение своего рейтинга активным участием во внутренней политике

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что, по его мнению, снижение рейтинга его популярности является следствием его активного участия во внутренней политике, но пообещал извлечь уроки из этой ситуации и изменить некоторые свои подходы.

Его слова цитирует LRT, передает "Европейская правда".

Напомним, опрос Vilmorus, проведенный по заказу газеты Lietuvos Ryta, свидетельствует, что рейтинг Науседы продолжает падать и остается на самом низком уровне с момента его вступления в должность в 2019 году.

В декабре 38,2% литовцев положительно оценивали главу государства, а 42,6% – отрицательно.

"Я считаю, что это цена, которую я должен заплатить за то, что хочу быть активным во внутренней политике. Хотя у нас действительно меньше разногласий и мы более или менее согласны в отношении направления внешней политики, в последнее время во внутренней политике было много споров", – прокомментировал это Науседа.

Он отметил, что сознательно решил принять активное участие в формировании правительства в прошлом году, и признал, что процесс, который привел к назначению кабинета премьер-министра Инги Ругинене, был сложным и вызвал протесты.

"Я верю, что люди всегда правы. И если такая оценка, это означает, что мы должны повысить наши стандарты. Я должен подумать, что я мог бы сделать по-другому", – отметил президент страны.

Один из выводов, по словам Науседа, заключается в необходимости "очень быстро и очень четко" выражать позицию президента по всем общественным вопросам, даже спорным.

"Я точно буду делать некоторые вещи по-другому. Но президент не должен думать о рейтингах день и ночь. Президент должен прежде всего думать о том, что он должен делать", – подытожил Науседа.

В опросе, проведенном в ноябре, 45,2% респондентов положительно оценивали Науседа, а 32,3% – отрицательно.

В декабре опрос показал значительное недовольство литовцев работой правительства во главе с премьер-министром Ингой Ругинене.